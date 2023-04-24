Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая после вторжения оккупантов прекратила деятельность в роли певицы, продолжает впечатлять впечатлять модельными образами. Не так часто Даша показывает в сети смелые кадры, как ранее, однако всегда получает массу комментариев в ответ.
В новом видео, которое было опубликовано на странице Даши, певица продемонстрировала свою обворожительную фигуру в черном боди. Ролик был снят во время фотосессии, где Астафьева с легкостью демонстрировала свои изгибы тела со всех сторон.
Поклонники не могли остаться равнодушными и не переставали хвалить любимую артистку, называя ее "украинской Моникой Беллуччи":
«Наша Моника Беллуччи 😍; Хорошая, а главное естественная красота; Как так случилось: Одновременно родиться и женщиной и богиней...; Магнит… фантастически красивая и гармоничная Даша; Красиво, не пошло, изящно; Очень проникновенно и чувственно».
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Враг отомстил из-за новостей о ВСУ на левобережье Херсонщины: ударили авиацией и артиллерией
Американский генерал раскритиковал подготовку Украины и Запада к войне с рф: "Недостаточно было сделано за 8 лет"
Оккупанты бросили в бой экспериментальные подразделения "Шторм": что украинцам нужно о них знать
Концерт Павлика отменен, жена обратилась к украинцам: "Мне больно об этом говорить..."
Ранее Астафьева также высказалась: "Счастливые все-таки напоминают больных и нуждаются в осторожном обращении. Счастье в конце концов — это недуг душевной близорукости, возможно оно только в условиях неполного исчисления обстоятельств и неполного знания о вещах".
Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.
Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.
Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.