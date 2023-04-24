Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая после вторжения оккупантов прекратила деятельность в роли певицы, продолжает впечатлять впечатлять модельными образами. Не так часто Даша показывает в сети смелые кадры, как ранее, однако всегда получает массу комментариев в ответ.

В новом видео, которое было опубликовано на странице Даши, певица продемонстрировала свою обворожительную фигуру в черном боди. Ролик был снят во время фотосессии, где Астафьева с легкостью демонстрировала свои изгибы тела со всех сторон.

Поклонники не могли остаться равнодушными и не переставали хвалить любимую артистку, называя ее "украинской Моникой Беллуччи":

«Наша Моника Беллуччи 😍; Хорошая, а главное естественная красота; Как так случилось: Одновременно родиться и женщиной и богиней...; Магнит… фантастически красивая и гармоничная Даша; Красиво, не пошло, изящно; Очень проникновенно и чувственно».

Ранее Астафьева также высказалась: "Счастливые все-таки напоминают больных и нуждаются в осторожном обращении. Счастье в конце концов — это недуг душевной близорукости, возможно оно только в условиях неполного исчисления обстоятельств и неполного знания о вещах".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

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