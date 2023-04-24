В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Марина Боржемская объяснила, что такое боул и чем он отличается от обычного салата.
"Главная изюминка боула – это подача блюда. Как правило, ингредиенты не перемешиваются. Если положить несколько видов овощей на обычную плоскую тарелку и перемешать, то в результате получится салат, а если положить в глубокую миску и разложить их отдельно, то получится боул", - пишет звезда "Зважені та щасливі".
Боул (англ. "bowl") – это термин, который используется в кулинарии для обозначения блюда, приготовленного в виде смеси различных ингредиентов, которые выкладываются в большую миску (обычно стеклянную или керамическую) и подаются на стол.
"Боулы могут быть салатами, закусками, горячими блюдами и десертами. В боулах часто используют зерновые культуры, овощи, фрукты, мясо и рыбу, а также разнообразные соусы и заправки. Это не только полезно, но и невероятно вкусно! Попробуйте собрать свой боул из полезных ингредиентов", - советует тренер.
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Ранее Марина Боржемская предлагала приготовить овощную запеканку. Для этого берем:
- 500 г фарша (можно использовать любой)
- 2 яйца
- 1 кабачок
- 1 кочан брокколи или цветной капусты
- сыр
- сметана или крем-сыр
- соль, перец, специи
Фарш смешиваем с яйцами, солим и перчим. Выкладываем половину фарша в форму – это будет наш первый слой. Вторым слоем будет кабачок: натираем его и присыпаем немного сыром. Варим соцветия брокколи или цветной капусты 2-3 минуты и выкладываем их третьим слоем. Заливаем сметаной. Остаток фарша выкладываем на капусту, посыпаем все еще раз сыром и отправляем в разогретую духовку.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.