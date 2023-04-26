Известная певица Даша Астафьева поделилась чувственными фото и рассказала о том, что ее привлекает.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая решила представить серию новых кадров, смогла впечатлить не только нарядом. Звезда также высказалась о своей любви к модным нарядам.

«Да и сам он все больше склонялся к одежде, чем к художественному оформлению своего тела. Любя его, чувствуя его силу и сладость, он не мог не интересоваться нарядами, которые тело в приличном образе обнаруживало, если уже показывать голым его запрещено.» .В. Подмогильный «Город».

Мне приятно, что так многие из вас уже читали эту книгу. Для себя выписала несколько цитат, которые сейчас очень актуальны, и понимаются иначе. Если у вас есть такие, делитесь» - предложила Даша под кадрами.

В сети оценили и образ артистки:

«Жизнь страшна своей неустанностью; Покой и красота…; Фантастическая женщина🔥; Идеал для меня😍; Очень понравилась эта книга!; яркая красавица нашей Украины».

Также в новом видео, которое было опубликовано на странице Даши, певица продемонстрировала свою обворожительную фигуру в черном боди. Ролик был снят во время фотосессии, где Астафьева с легкостью демонстрировала свои изгибы тела со всех сторон.

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