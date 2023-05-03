Украинский артист Артем Пивоваров частенько делится со своими подписчиками в блоге яркими кадрами со своих благотворительных концертов, а также показывает клипы к новым композициям. Но в этот раз в Инстаграм певец показал забавное видео со своих будней, которые провел с друзьями.
"Решил поиграть в баскетбол", - подписал кадры исполнитель.
В частности, Артем Пивоваров собрался вместе с друзьями на заднем дворе, чтобы сыграть в баскетбол. На кадрах артист совместил кадры, чего ожидал от игры и что из этого получилось на самом деле.
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Так, на видеокадрах можно увидеть, как каждый раз Артем Пивоваров попадает мячиком в кольцо. Но оказалось это были лишь ожидания. В реальности же знаменитый артист не попадал в цель, а постоянно промахивался. А чтобы снять, как он якобы выигрывает пришлось поднапрячь друзей, которые и забрасывали мяч.
В комментариях пользователи сети писали, что их очень рассмешило такое видео с артистом. Многие отмечали для него также комплименты.
"Класс, Артем, ты излучаешь жизнь", "Кто-то классно порадовал персонал и гостей комплекса", "Итак) Хочешь вроде бы лучше, а оно как всегда к горе ногами выходит", "Джордан, которого мы заслужили", "Что это если не жиза?".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
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