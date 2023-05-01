Український артист Артем Пивоваров кілька років тому створив культурний проект "Твої вірші, мої ноти". Музикант створив його для популяризації та підтримки української культури. Кілька годин тому в рамках цього проекту він представив нову дуетну пісню разом із гуртом Quest Pistols.
Через призму музики артисти представили композицію "Очі" на слова Григорія Чуприни та чорно-білий кліп на неї.
"Григорій Чупринка, на мою думку, один із найромантичніших поетів свого часу. Він оригінально думав, що відрізняло його від інших, умів мальовничо і метафорично характеризувати ті чи інші події у відносинах. Пісня "Очі" має простий і зрозумілий зміст: зустрівши когось, нам навіть не потрібно нічого говорити. Достатньо поглянути один одному в очі, щоб зрозуміти все без слів", - прокоментував нову роботу Артем Пивоваров.
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У коментарях до пісні Артема Пивоварова та гурту Quest Pistols зібралося безліч коментарів.
"Не зупиняйтесь, будь ласка. Більше українських віршів повинні бути почуті", "О, це неймовірно! Я в захваті! Це та робота, в якій чудово все! Гармонія у всьому!", "Пивоваров – голос покоління! Міць, душа, а також справжність", "Реально щось нове, що дуже нагадує мотиви однієї пісеньки, для всього світу. Слава Україні, підтримаємо україномовний контент лайкосимий!".
Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.
Як повідомляла Politeka, Артем Пивоваров емоційно відреагував на звільнення рідного міста.
Також Politeka писала, що Артем Пивоваров після прем'єри з Поляковою здивував одкровенням.