На официальной странице пса Патрона в Instagram сообщили печальное известие.
"Трагедия, которая произошла на Херсонщине всех нас сильно расстроила. Потом Кривой Рог и Одесса. Я не привык к войне, она мне не кажется чем-то привычным. Это каждый раз больно. Мне сложно вообще понять как можно такое творить. И, в частности, как понять зачем стрелять по саперам. В спину. В людей, которые без оружия и не несут никакой угрозы. Они спасают, они помогают", — написали в ГСЧС от имени знаменитого пса.
Двое николаевских саперов были ранены — Волощук Дмитрий и Шевчук Валерий. Они помогали коллегам спасателям эвакуировать гражданских.
"Я хочу помочь им с лечением, но без вашей помощи моя семья не сможет покрыть все расходы. На прошлой неделе мы разослали средства семьям погибших саперов, которых цинично расстреляли тоже в Херсонской области. Каждая семья получила 100'000 гривен. Я благодарен вам за возможность выразить наше уважение и поддержать их. Если у вас есть возможность поддержать сбор на лечение — буду невероятно благодарен", — добавил сммщик Патрона.
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Ранее на странице пса Патрона опубликовали важное предупреждение на фоне подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
"А сейчас особое внимание жителям южных прибрежных территорий: течение Днепра не по своей воле несет уйму мин и боеприпасов. Пожалуйста, избегайте, по возможности, мест разлива. Дорогие мои волонтеры, которые сейчас помогают эвакуировать людей и животных: будьте максимально осмотрительны. Я знаю, что вы спасаете тех, кто без вас и профессиональных спасателей не выживет, поэтому и не говорю не уходить…но знайте об этом и внимательно смотрите под ноги", — подчеркнули в ГСЧС.
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