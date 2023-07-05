Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий до войны пародировал Владимира Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором показал, как Соловьев "обнулял" Пригожина.

В новой пародии Юрий Великий примерял образ самого известного и мерзкого российского пропагандиста Соловьева, который в своем эфире начал "обнулять" Пригожина. Примечательно, до попытки мятежа Соловьев участвовал в медийной раскрутке того самого Пригожина и его "вагнерят".

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Роспропаганда получила приказ "сверху" гнобить Пригожина, и тут же взялась за уничтожение своего же мифа об эффективности его ЧВК. И это те самые люди, которые ещё недавно восхваляли всю эту банду, и называли Пригожина героем россии и талантливейшим полководцем. Что тут скажешь? От любви до ненависти – один шаг, и в последнем чувстве мы их как никто поддерживаем".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Юрий Великого:

"Это тот случай, когда пародия лучше оригинала".

"Юрий Великий – это человек с большой буквы! Браво Юрий браво!".

"Юрий, браво! Юрий, как всегда, Великий! Великий артист, Великий человек и Великий гражданин Украины, чье творчество помогает переживать эти нелегкие времена".

"Бесподобно, браво, миллион лайков ставлю за очередной шедевр! Спасибо".

"Можно смотреть много-много раз, и переслушивать каждое слово, и каждую фразу! И опять смешно".

"Юрий, вы великолепны – высший пилотаж. Крысы на тонущем корабле засуетились".

"И красная рожа, и мерзкое "р" Гурулева получились просто отлично. Скорейшей победы!".

"Гениальный пародист! Что голос, что повадки, до чего же точно передаете, а самое главное смысл!".

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