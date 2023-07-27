Военный эксперт Александр Коваленко рассказал об уничтожении российской ПВО, ведь ВСУ удалось сжечь 63 единицы только за этот месяц. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".

"Это действительно много. Что происходит, а почему? Во-первых, это все также последствия тех действий, которые происходят в Запорожской области. Там, согласно мнению многих экспертов, провалилось наше наступление", - иронически отметил эксперт.

Специалист добавил, что российское ПВО находится на третей линии обороны противника. Они очень редко приближаются ко второй линии обороны и еще реже приходят на первую линию.

Сейчас оккупанты подтянулись со второй линии обороны на первую, а на второй остается артиллерия, которую постоянно уничтожают силы обороны Украины. Поэтому российским ПВО приходятся не только прикрывать резервы, но и первую линию, как и артиллерию. Это становится причиной раскрытия их позиций.

Поэтому мы и видим такие рекорды, ведь ВСУ жгут не только артиллерию, но и ПВО, которая прикрывала оккупантов. В мае и июне были рекорды по уничтожении артиллерии, а теперь эти рекорды добрались и до ПВО российских оккупационных войск в Украине.

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