Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что весь этот продолжительный мирный трек закончился тем, что США снова занимают выжидательную позицию и дают сторонам драться, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Американский президент фактически на сегодня отверг идею передачи Украине ракет Tomahawk, хотя сказал, что, возможно, в будущем его позиция изменится. То есть Трамп оставляет запасной вариант, не исключает все возможности и говорит о том, что, если вдруг, то можно будет фактически в будущем к этой теме вернуться», – отмечает Александр Мусиенко.

Кроме того, продолжает он, Трамп заявил, что его не интересует судьба российских замороженных активов, мол, это дело Европы, хотя как раз поддержка США в этом вопросе была бы очень важна для принятия решений.

Также, добавляет эксперт, по словам Трампа, путин и Си Цзиньпин – опытные лидеры, с ними нельзя играть, а российско-украинская война может закончиться через несколько месяцев, но иногда сторонам нужно дать возможность драться дальше для того, чтобы ситуация дошла до того предела, когда нужно вести переговоры.

«Что это значит? А это значит, что США занимают выжидательную позицию, ждут истощения сторон, когда можно будет говорить о переговорах. То есть определенным образом Трамп умывает руки и говорит, что это дело Европы, что пусть они еще дерутся, пусть они еще дойдут до определенной точки, когда переговоры будут возможны, а сейчас они вроде бы невозможны. Более того, он посылает сигнал, что Украина может едва ли не сама проводить переговоры с россией без посредничества. Вот так это нужно воспринимать. США могут умыть руки даже как посредник. Не то, что в вопросе поддержки, а как посредник», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Ванадзе рассказал, что россия превратила Грузию в один из своих регионов, там правят ставленники кремля.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему западные медиа дают слишком пессимистические прогнозы по поводу российско-украинской войны.