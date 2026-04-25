Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець оцінив, чи піде путін на мобілізацію, і пояснив, які можуть бути наслідки для самої росії, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

За словами гостя програми, це залежить від того, чи допоможе наступний етап мобілізації, за оцінками рф, досягти цілей війни, чи дасть це необхідний ефект, але поки що такі передумови не проглядаються. До того ж, зазначає він, важливо розуміти, про який розмір мобілізації йдеться, адже одне діло – це 500 тисяч, інше – 1,5 млн, хоча все одно для кампанії 2026 року мобілізація вже запізнилася, її треба було проводити восени чи взимку.

«Це великі ризики багато в чому для військово-політичного керівництва росії. Як з погляду фінансів, економіки, ресурсів, так і з погляду соціально-політичної сфери», – наголошує Костянтин Машовець.

До того ж, зазначає він, треба розуміти, яким буде ефект від вилучення значної кількості чоловічого працездатного населення з російської економіки, яка й так у стагнації, дефіцит 6 трлн, і це лише офіційні зменшені дані. До того ж, додає експерт, восени у них вибори в Держдуму, тож незрозуміло, який ефект матиме мобілізація в соціально-політичному відношенні.

«У таких умовах проводити мобілізацію – це як із тієї приказки: «Ріж останній огірок, а далі хоч трава не рости». Ну, це може закінчитися дуже плачевно у багатьох відношеннях для самої росії. І я не бачу поки що таких особливих передумов, які б гарантували, що вони мобілізують ще мільйон і це відразу принесе їм остаточну і незаперечну перемогу. Нема такого», – стверджує Костянтин Машовець.

Як повідомляла Politeka, Чарап заявив, що Віткофф і Кушнер обрали дуже своєрідний підхід до мирних переговорів.

Також Politeka писала про те, що Ісмаїл пояснив, чому через війну на Близькому Сході програють усі.