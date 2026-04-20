Політолог Сем Чарап пояснив, що зробити питання територій на мирних переговорах України та росії центральним – це помилка Віткоффа та Кушнера, через яку весь процес зупинився, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги».

«Структура переговорів практично повністю залежить від уподобань і вирішення американських медіаторів, а саме двох осіб, які керують цим процесом. Віткофф і Кушнер обрали дуже своєрідний підхід, який, у нашому розумінні, навряд чи призведе до успіху. У чому полягає цей підхід? Вони наголошували на територіальних поступках з боку України в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. На наш погляд, це перебільшує значення територій для росіян та значення гарантій безпеки для України», – пояснює Сем Чарап.

Мирні переговори, стверджує він, повинні переконати ворожі сторони, що кожна з них хоче жити у мирі і готова відмовитися від військової сили для досягнення власних цілей, відповідно, це дозволить перейти від гострої фази конфлікту. Але обмін територій на гарантії безпеки, наголошує експерт, не вирішує ці питання довіри.

За словами гостя програми, питання територій, звичайно, треба вирішити під час переговорів, але не варто робити його головним, адже саме через це мирне врегулювання стає менш вірогідним. На його думку, до територіального питання варто переходити наприкінці, інакше виходить так, що його вирішення стає попередньою умовою подальшого процесу.

«Говорити про Вашингтон складно в цьому контексті, тому що, звісно, ​​не всі дотримуються думки щодо центральності територіального питання. І я навіть можу припустити, що, напевно, так вважає меншість, але вона дуже впливова і керує цим процесом», – підсумовує Сем Чарап.

