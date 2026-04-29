Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що король Британії під час візиту до США вже зміг повернути Україну у порядок денний, можливо, відновляться і мирні переговори, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Протрампівське видання New York Post, розповідає експерт, знайшло спеціаліста, який читає по губах, і пише, що президент США сказав британському королю, що розмовляє з путіним, що він хоче війни і, якщо зробить те, про що говорив, то знищить населення.

«Про що це свідчить? Буквально щойно зустрілися британський король і президент США – і одразу про росію, про Україну. А це означає, що питання України було визначено як основне і пріоритетне у зовнішній політиці на цю зустріч. У мене немає жодних сумнівів, що це було саме так, тому Україні така увага. Британський монарх уже неодноразово висловлювався про підтримку України. У нього протилежна точка зору: він не вважає, що треба йти на поступки росії», – пояснює Олександр Мусієнко.

Під час виступу у Конгресі Чарльз ІІІ, розповідає він, нагадав про події 11 вересня 2001 року, коли країни НАТО виступили на захист США, і заявив, що зараз вони мають це зробити для України. Про Іран чи про інші точки на мапі, зауважує експерт, монарх не згадував, а це означає, що Україна важливіша.

«Це демонструє британське лідерство, британську позицію. Конгрес слухає і не лунає слів обурення. Ось це насправді принципово важливо. Тобто Україна на порядку денному. Я думаю, після візиту Чарльза ІІІ до США ми побачимо оновлення перемовин і почуємо нові меседжі від адміністрації Трампа. Якими вони будуть, побачимо, але вони точно будуть і, можливо, у позитивному сенсі для нас», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Бортник пояснив, що кожен замах на Трампа деформує його психіку.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, яких союзників уже втратив путін: «Зіщулюється кільце навколо росії».