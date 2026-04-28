Політолог Руслан Бортник пояснив, що кожен замах на Трампа деформує його психіку, посилює погляди, а цього разу ще й стрілець підтримує Україну, це негативно позначиться.

Про це він розповів у своєму блозі.

Якось, зазначає експерт, куля у Трампа вже потрапила, було поранення у вухо, але головне – ці замахи деформують його психіку. Тобто, пояснює він, якби куля тоді пролетіла на 2 см убік, не було би президента-республіканця, не було би MAGA, і це вже не перший замах, тому Трамп щиро повірив, що є напівмесією, що Господь його зберіг для реалізації всієї його програми. До того ж, додає експерт, можливо, радикалізм і суперечливість Трампа – це певною мірою посттравматичний синдром після замахів.

«Це ще більше посилюватиме у Трампа відчуття того, що він перебуває в оточенні ворогів, що демократи та ліберали намагаються його просто фізично вбити. Цей замах, до речі, ще раз показує, яка тиха громадянська війна йде всередині США, наскільки все неспокійно та розвалено. Адже люди високої освіти беруть до рук зброю та намагаються вбити президента США чи його оточення», – пояснює Руслан Бортник.

Крім того, зазначає експерт, цей замах матиме ефект і для України, тому що американська преса пистрить текстами про те, що цей стрілець підтримував Україну, збирав гроші і таке інше. Звичайно, розмірковує він, це не вплине радикально на ставлення Трампа до України, але збереже високий рівень прихованого негативу щодо України.

«Тому я боюся більше ефекту для психіки Трампа, подальших ефектів і для його оточення, тому що стрілець заявив, що він хотів розстріляти оточення президента. Вся ця команда все більше і більше буде радикалізуватися, закриватися і ставати жорстокішою на тлі цього розстрілу», – попереджає Руслан Бортник.

