Политолог Николай Волковский отметил недавнее улучшение двусторонних отношений между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Об этом он сказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

По словам гостя программы, можно наблюдать определенное улучшение двусторонних отношений между Украиной и США. «После того, как в сентябре Владимир Зеленский и Джо Байден встречались в Вашингтоне, после того, как Владимир Зеленский был на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке», - добавляет он.

В то же время Николай Волковский предупреждает, что РФ будет всегда препятствовать вступлению Украины в НАТО. «Нужно наблюдать, каким образом будут развиваться наши двусторонние отношения между альянсом, Украиной и Офисом президента… Можно говорить о том, что украинская тема по обеспечению безопасности сотрудничества в Европе поднималась полностью», - рассуждает эксперт. Политолог отмечает, что на генеральной ассамблее выступило 57 государств.

В целом же, говорит Николай Волковский, Украине и дальше нужно развиваться и работать над улучшением двусторонних отношений с США.

Как сообщала Politeka, Волковский рассказал, почему встреча Байдена и Путина была онлайн.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал о внутриполитической ситуации в США, влияющей на решение Байдена по России.