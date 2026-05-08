Ідеолог Олесь Доній пояснив, що кремль перетворив 9 травня на цілу міфологему про велику перемогу росіян і Україну як наступницю нацистської Німеччини, а тепер путін ще й боїться наших дронів, повідомляє Politeka.







Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, 9 травня для путіна, кремлівської еліти і значної маси росіян є сакральним. І питання тут, пояснює він, не у перемозі у Другій світовій війні, а в іміджі, який вони намагаються створити, наче ця перемога належить виключно одній росії, одному російському народу, а Україна у цій схемі продовжує діяльності тодішньої нацистської Німеччини, відповідно, і її потрібно перемогти.

«Отже, це ціла міфологема, яка роками впроваджувалася у засобах мас-медіа у розуми росіян, вона залишається достатньо дієвим механізмом впливу на російські уми. Тому парад на 9 травня – це одна зі складових міфологеми. путін від нього не готовий відмовлятися, парад для нього важливий», – підкреслює Олесь Доній.

До того ж, зауважує він, у путіна маніакальна боязнь за особисте життя, варто згадати навіть часи ковіду, якої довжини був стіл на зустрічах. А останнім часом, констатує експерт, українські дрони долають надзвичайно велику відстань.

«Ми б’ємо про Туапсе, по Пермі, по Уфі… Куди тільки дрони не долітають. Відповідно, у гада путіна переляк за своє життя. Можливо, він перебільшений навіть, більший, ніж реальні можливості подолати поки що на цьому етапі московську ППО, але цей переляк є. І саме тому у заяві з боку росії про однобічне припинення вогню на 8-9 травня є ще й погрози в бік України», – підсумовує Олесь Доній.

