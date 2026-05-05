Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував повідомлення розвідки про те, що путін боїться замаху або перевороту, і оцінив, чи наближається кінець російського диктатора, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Боїться путін не удару українських дронів. Ось особисто він про себе. Про парад – можливо. Але про себе він боїться удару зовсім інших дронів. Якщо раніше це була моя особиста ідея, моє особисте переконання, то тепер отримано безліч доказів цього», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як він розповідає, про змову проти путіна повідомляють CNN і «Важливі історії», це вільна преса, яка публікує інформацію не для розгойдування ситуації, а просто для інформування. Але дізналися це CNN і «Важливі історії», наголошує експерт, з європейської розвідки, яка спеціально злила інформацію для того, щоб накачати напругу всередині так званих російських еліт.

«У мене відчуття все-таки є, що путін наближається до кінця. Це відчуття я маю. Ну, тимчасових рамок я не знаю, але путін такого блідого вигляду не мав за всю війну. Ось навіть згадую 9 травня 2022 року, коли всі стібалися, що путін під пледиком. Нині все набагато гірше. І ось подивіться, що справді ми спостерігаємо. путін боїться замаху та перевороту, між силовиками наростає конфлікт, пише розвідка однієї з країн Євросоюзу», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як розповідає експерт, преса пише про те, що кремль стурбований витоком чутливої ​​інформації, тобто про самого путіна, а також ризиком змови або спроби перевороту, зокрема, з використанням безпілотників. На його думку, це ключ до нинішніх подій, тобто путін боїться не українських безпілотників, яким треба спочатку пролетіти тисячу кілометрів, а тих безпілотників, які можуть вилетіти з веж кремля.

