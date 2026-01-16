Такая денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена не для всех пожилых украинцев.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена для украинцев пожилого возраста, выполнивших определенные условия, пишет Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Такая денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена для одиноких пожилых людей, однако она не начисляется автоматически и назначается только при наличии четко определенных законодательством оснований.

Выплата назначается не всем пенсионерам, а только тем, кто отвечает установленным требованиям. При этом один только почтенный возраст не является достаточным условием для получения такой помощи.

Основные условия для назначения:

достижение 80-летнего возраста;

проживание наедине;

получение пенсии по возрасту;

потребность в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

наличие медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающего необходимость ухода.

Для оформления доплаты пенсионеру необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Вместе с заявлением следует предоставить:

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает других доплат на попечительство.

Размер пособия устанавливается на уровне 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году прожиточный минимум составлял 2361 гривну, поэтому доплата равнялась 944,4 гривны в месяц.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум растет до 2595 гривен. Соответственно размер ежемесячной доплаты для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет увеличится до 1 038 гривен.

