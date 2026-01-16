Така грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Харківській області передбачена не для всіх українців похилого віку.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Харківській області передбачена для українців літнього віку, що виконали певні умови, пише Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Така грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Харківській області передбачена для самотніх людей похилого віку, однак вона не нараховується автоматично та призначається лише за наявності чітко визначених законодавством підстав.

Виплата призначається не всім пенсіонерам, а виключно тим, хто відповідає встановленим вимогам. При цьому сам лише поважний вік не є достатньою умовою для отримання такої допомоги.

Основні умови для призначення:

досягнення 80-річного віку;

проживання наодинці;

отримання пенсії за віком;

потреба у постійному сторонньому догляді за станом здоров’я;

наявність медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує необхідність догляду.

Для оформлення доплати пенсіонеру необхідно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. Разом із заявою слід надати:

висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку з Пенсійного фонду про те, що особа не отримує інші доплати на піклування.

Розмір допомоги встановлюється на рівні 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році прожитковий мінімум становив 2 361 гривню, тому доплата дорівнювала 944,4 гривні на місяць.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум зростає до 2 595 гривень. Відповідно, розмір щомісячної доплати для одиноких пенсіонерів віком від 80 років збільшиться до 1 038 гривень.

