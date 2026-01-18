Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 19 по 25 января будут действовать в новое воскресенье из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили несколько общин на официальных страницах в Фейсбуке.
Из-за проведения плановых технических и ремонтных работ на электросетях возможны временные отключения электроэнергии. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий. Потребителям следует заранее ознакомиться с графиками отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 19 по 25 января.
19.01.2026 в связи с плановыми работами с 09:00 по 15:00 будет отсутствовать электроснабжение в следующих населенных пунктах:
- Рожнив (улицы Гавука, Збинського, Леси Украинкы).
20.01.2026 с 09:30 по 15:30 будет обесточивание в следующих населенных пунктах:
- Кобакы (улицы Букатчука, Головна, Дворыще, Леси Украинкы, Лисна, М.Черемшыны, Молодижна, Нагирна, Незалежности, Осичного, Регуна, Сайнюка, Скавуляка, Шкильна).
- Рыбне (улицы Згору, Ивана Франка, М.Черемшыны, Тараса Шевченка, Центральна).
В этот же день, 20 января, ограничения вводят с 9 до 15 часов. Они касаются следующих населённых пунктов:
- Джуркив (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина).
- Пыщаче (улицы Довбуша, Козланюка, Украинська).
- Пидгайчыкы (улица Чигры).
22.01.2026 в связи с плановыми работами с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в следующих населенных пунктах:
- Джуркив (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина).
- Пыщаче (улицы Довбуша, Козланюка, Украинська).
- Пидгайчыкы (улица Чигры).
- Химчин (Ивана Сирко, Школьная).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.
Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.