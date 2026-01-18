Энергетики обнародовали графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 19 по 25 января.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 19 по 25 января будут действовать в новое воскресенье из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин на официальных страницах в Фейсбуке.

Из-за проведения плановых технических и ремонтных работ на электросетях возможны временные отключения электроэнергии. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий. Потребителям следует заранее ознакомиться с графиками отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 19 по 25 января.

19.01.2026 в связи с плановыми работами с 09:00 по 15:00 будет отсутствовать электроснабжение в следующих населенных пунктах:

Рожнив (улицы Гавука, Збинського, Леси Украинкы).

20.01.2026 с 09:30 по 15:30 будет обесточивание в следующих населенных пунктах:

Кобакы (улицы Букатчука, Головна, Дворыще, Леси Украинкы, Лисна, М.Черемшыны, Молодижна, Нагирна, Незалежности, Осичного, Регуна, Сайнюка, Скавуляка, Шкильна).

Рыбне (улицы Згору, Ивана Франка, М.Черемшыны, Тараса Шевченка, Центральна).

В этот же день, 20 января, ограничения вводят с 9 до 15 часов. Они касаются следующих населённых пунктов:

Джуркив (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина).

Пыщаче (улицы Довбуша, Козланюка, Украинська).

Пидгайчыкы (улица Чигры).

22.01.2026 в связи с плановыми работами с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в следующих населенных пунктах:

Джуркив (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина).

Пыщаче (улицы Довбуша, Козланюка, Украинська).

Пидгайчыкы (улица Чигры).

Химчин (Ивана Сирко, Школьная).

