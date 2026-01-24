Доплаты для пенсионеров в Киевской области помогают поддерживать финансовую стабильность и покрывать базовые потребности пожилых людей.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области в 2026 году остаются стабильными для людей старше 70 лет, сообщает Politeka.

Государство предусмотрело повышение минимальных пенсий, индексацию и разные надбавки, заложив в бюджет на следующий год более 123 миллиардов гривен дополнительных расходов на пенсионное обеспечение.

Минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц с 1 января выросла на 234 гривны и теперь составляет 2595 грн. Увеличение коснулось и некоторых надбавок, связанных с прожиточным минимумом. В то же время компенсационные выплаты для граждан от 70 лет остаются без изменений: от 70 до 75 лет – 300 грн, от 75 до 80 – 456 грн, а старше 80 лет – 570 грн.

Доплаты начисляют начиная со дня рождения. В первый месяц выплата производится пропорционально количеству дней. Важно, что разные надбавки не унывают: если пенсионер получал 300 грн, после достижения 75 лет дополнительно выплатят лишь 156 грн, чтобы довести сумму до 456 грн.

Право на компенсационную надбавку имеют только те граждане, общая пенсия которых не превышает 10 340,35 грн. Выплаты производятся автоматически через Пенсионный фонд Украины, без необходимости подавать дополнительные документы.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области помогают поддерживать финансовую стабильность и покрывать базовые потребности пожилых людей.

Кроме того, люди в Киевской области могут получить гуманитарную помощь для пенсионеров в Киевской области.

Выдача пройдет в Киеве по адресу: проспект Берестейский, 54а, вход со стоянки со стороны проспекта. Консультации предоставляются по телефонам +380 93 707 87 86 и +380 95 941 49 28.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.