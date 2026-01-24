Доплати для пенсіонерів в Київській області допомагають підтримувати фінансову стабільність та покривати базові потреби людей похилого віку.

Доплати для пенсіонерів в Київській області у 2026 році залишаються стабільними для людей старше 70 років, повідомляє Politeka.

Держава передбачила підвищення мінімальних пенсій, індексацію та різні надбавки, заклавши у бюджет на наступний рік понад 123 мільярди гривень додаткових витрат на пенсійне забезпечення.

Мінімальна пенсія для непрацездатних осіб з 1 січня зросла на 234 гривні і тепер становить 2 595 грн. Збільшення торкнулося й деяких надбавок, пов’язаних із прожитковим мінімумом. Водночас компенсаційні виплати для громадян віком від 70 років залишаються без змін: від 70 до 75 років – 300 грн, від 75 до 80 – 456 грн, а старше 80 років – 570 грн.

Доплати нараховують починаючи з дня народження. У перший місяць виплата проводиться пропорційно кількості днів. Важливо, що різні надбавки не сумуються: якщо пенсіонер отримував 300 грн, після досягнення 75 років додатково виплатять лише 156 грн, щоб довести суму до 456 грн.

Право на компенсаційну надбавку мають лише ті громадяни, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Виплати здійснюються автоматично через Пенсійний фонд України, без потреби подавати додаткові документи.

Доплати для пенсіонерів в Київській області допомагають підтримувати фінансову стабільність та покривати базові потреби людей похилого віку.

Крім того, люди в Київській області мають можливість отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Київській області.

Видача проходитиме у Києві за адресою: проспект Берестейський, 54а, вхід зі стоянки з боку проспекту. Консультації надають за телефонами +380 93 707 87 86 та +380 95 941 49 28.

