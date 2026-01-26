Подорожание продуктов в Запорожье ощутили жители города в январе 2026 года, поэтому рассказываем обо всем этом больше.

Подорожание продуктов в Запорожье стало очевидным из официальных данных Минфина и обзора цен в крупнейших супермаркетах, сообщает Politeka.

Как информируют в Минфине, подорожание продуктов в Запорожье больше всего видно на примере бакалеи, консервов и мясных изделий.

Так, средняя цена за килограмм длинной вермишели в Metro на 18 января 2026 составила 31,50 грн, тогда как в декабре 2025 она стоила 30,16 грн.

Индекс потребительских цен на этот вид макарон в январе составил 102,97%, что свидетельствует о росте на 2,97% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте консервированной кукурузы. Средняя цена банка 340 граммов кукурузы «Верес» поднялась до 56,42 грн, в то время как в декабре она составляла 54,09 грн. Индекс потребительских цен составил 100,21%.

Не менее заметно стало подорожание продуктов в Запорожье среди мясных изделий. Колбаса вареная «Алан лекарственная» 18 января стоила в среднем 479,46 грн за килограмм, в то время как в декабре 2025 года средняя цена была 426,30 грн.

Индекс потребительских цен для этого товарк составил 104,47%, что означает рост на 4,47% только за месяц. Такие колебания в стоимости объясняют как глобальные экономические факторы, так и локальные условия производства и логистики.

Эксперты отмечают, что основными причинами повышения ценников являются последствия войны и сезонные экономические факторы.

Из-за боевых действий уменьшилось поголовье скота и птицы, что прямо влияет на стоимость мяса и яиц. Увеличение стоимости транспортировки и логистические риски, а также перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто именно имеет право на получение дома.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: жителей предупредили о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам ее получить.