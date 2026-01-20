Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и приобретение материалов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с 1 января 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода, сообщает КП «Облводоканал» Запорожского областного совета.

С нового года жители территориальных общин области получат платежки с обновленными ставками на воду.

Согласно распоряжению областной военной администрации от 24 декабря 2025 г. №1306, для коммерческих потребителей тариф на воду составляет 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 с налогом.

Для населения, не занимающегося хозяйственной деятельностью в сфере водоснабжения, цены повышены до 45,54 грн за кубометр без НДС и 54,65 грн с налогом. Стоимость водоотвода для этой категории составляет 44,74 без НДС и 53,69 uhbdys по НДС.

В сообщении отмечено, что город Запорожье не входит в зону обслуживания КП «Облводоканал». Предприятие обслуживает только жителей других территориальных общин области.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и приобретение материалов, необходимых для стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Жителям советуют планировать расходы, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета во избежание недоразумений и обеспечить бесперебойную работу сетей.

Несмотря на такие новости жители Запорожской области могут найти бесплатное жилье. Оно призвано не только обеспечить временное убежище, но и создать условия для стабилизации жизни людей, потерявших дома из-за войны.

