Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчули жителі міста у січні 2026 року, тому розповідаємо про все це більше.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало очевидним з офіційних даних Мінфіну та огляду цін у найбільших супермаркетах, повідомляє Politeka.

Як інформують у Мінфіні, подорожчання прожуктів у Запоріжжі найбільше видно на прикладі бакалії, консервів та м’ясних виробів.

Так, середня ціна за кілограм довгої вермішелі в Metro на 18 січня 2026 року становила 31,50 грн, тоді як у грудні 2025 року вона коштувала 30,16 грн.

Індекс споживчих цін на цей вид макаронів у січні склав 102,97%, що свідчить про зростання на 2,97% порівняно з попереднім місяцем.

Аналогічна тенденція спостерігається й у сегменті консервованої кукурудзи. Середня ціна на банку 340 грамів кукурудзи «Верес» піднялася до 56,42 грн, у той час як у грудні вона становила 54,09 грн. Індекс споживчих цін сягнув 100,21%.

Не менш помітним стало подорожчання продуктів у Запоріжжі серед м’ясних виробів. Ковбаса варена «Алан лікарська» 18 січня коштувала в середньому 479,46 грн за кілограм, тоді як у грудні 2025 року середня ціна була 426,30 грн.

Індекс споживчих цін для цього товарк склав 104,47%, що означає зростання на 4,47% лише за місяць. Такі коливання у вартості пояснюють як глобальні економічні фактори, так і локальні умови виробництва та логістики.

Експерти зазначають, що основними причинами підняття цінників є наслідки війни та сезонні економічні чинники.

Через бойові дії зменшилося поголів’я худоби та птиці, що прямо впливає на вартість м’яса та яєць. Збільшення вартості транспортування та логістичні ризики, а також перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати дорогі генератори.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: хто саме має право на отримання домівки.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: жителів попередили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям її отримати.