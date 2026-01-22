Украинцам следует быть готовыми к графикам отключения света в Полтавской области на 23 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 23 января вводятся в части населенных пунктов из-за проводимых плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваобленерго».

По информации Чернухинского участка Лубенского «Полтаваобленерго», отключения будут продолжаться в ряде населенных пунктов. Из-за работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ), электричество будут выключать с 9 до 15 часов в селе Воронькы по адресам:

Захысныкив Батькивщины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94)

Першотравнева

Также ограничения вводятся в Новосанжарскую поселковую территориальную общину. В частности, из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, света не будет с 8 до 16 часов.

Ограничения будут действовать в следующих населенных пунктах:

с.Велыке Болото улица:

Заповидна (б. 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36)

с.Мала Перещепына улицы:

пер.Базарный (б. 4, 6, 8, 12),

Велыка (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружбы (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 4 56, 69, 77),

Зелена (р. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клыменка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

пер.Ламанный (б. 5, 9),

Лива Каменна (б. 19),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24 32, 35, 36, 38),

Молодижна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежности (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 11, 100 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 166, 166 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 2 231, 233, 235, 237),

Новобудивныцька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

пер.Тупый (б. 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 11, 13),

Врожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

пер.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110),

Шевченкы (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкильна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32)

с.Манькивка улица:

Пищана (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

с.Стари Санжары переулки:

Береговый (б. 2, 4, 5, 7),

Заозерный (б. 3, 4),

Зоряный (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10а, 12),

Катерыны Мешко (б. 2, 3а, 5, 6, 7, 9),

Кленовый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14),

Мырный (б. 1, 2),

Набережный (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14),

Озерный (б. 2, 4, 6, 7, 8, 12),

Приворсклянськый (б. 1).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 23 января.

