Жителей просят заранее ознакомиться с графиками отключения света в Полтавской области на 25 января.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Полтавской области на 25 января, вводимых в части региона, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Омельницька Громада" со ссылкой на "ДТЭК".

Жителей просят заранее ознакомиться с графиками отключения света в Полтавской области на 25 января, спланировать свой день с учетом возможных отключений и понимания отнестись к работам, ведь они направлены на повышение надежности электросетей и стабильности электроснабжения в будущем.

В выходной день, с 8 до 16 часов, не будет электричества в ряде населенных пунктов:

с.Варакуты улицы:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демыдивка улицы:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садовая (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Украинской Перемогы (б. 29)

с.Ковали:

ул.Польова(б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденивка:

ул.Червоной Руты (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

с.Радочыны улицы:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 48 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пер.Тупыковый (б. 1, 2, 3, 4),

Червоной Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

с.Щербухы:

ул.Степова (б. 3)

с.Яремивка:

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 5 40, 42, 42а, 42б)

с.Федоренкы:

Омельныцька (б. 1)

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 25 января.

