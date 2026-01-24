Мешканців просять заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла в Полтавській області на 25 січня.

Українців попеределили про планові графіки відключення світла в Полтавській області на 25 січня, що вводяться в частині регіону, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Омельницька Громада" з посиланням на "ДТЕК".

Мешканців просять заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла в Полтавській області на 25 січня, спланувати свій день з урахуванням можливих відключень та з розумінням поставитися до робіт, адже вони спрямовані на підвищення надійності електромереж і стабільності електропостачання в майбутньому.

У вихідний день, з 8 до 16 години, не буде електрики у низці населених пунктів:

с.Варакути вулиці:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

с.Демидівка вулиці:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

с.Ковалі:

вул.Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

с.Найденівка:

вул.Червоної Рути (б. 1, 1 А, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21)

с.Радочини вулиці:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пров.Тупиковий (б. 1, 2, 3, 4),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27)

с.Щербухи:

вул.Степова (б. 3)

с.Яремівка:

вул.Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б)

с.Федоренки:

вул.Омельницька (б. 1)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 25 січня.

