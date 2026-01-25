Следует учитывать графики отключения света в Ровенской области на неделю с 26 января по 1 февраля, которые охватят часть региона.

Графики отключения света в Ровенской области на неделю с 26 января по 1 февраля охватят только часть региона, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Рівнеобленерго».

Специалисты «Рівнеобленерго» подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях будут производиться плановые ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ будет прекращено электроснабжение.

26.01.2026г. - 30.01.2026г., с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в селе Грушвыця Перша по адресам:

Травня 59, 74

Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Гайова 7

Травнева 62А

27.01.2026г. – 28.01.2026г., с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в селе Велыка Омеляна на улицах:

Чеська – 10Б, 10Е, 10е, 12в, 23, 25Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л

Квитнева 4

Чеська 10-З, 10Ж, 12А, 12Б, 12Г, 16Б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23А, 23Б, 23Д, 25, 27Б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49

26.01.2026г. – 30.01.026г. с 09:00 до 17:00 часов в селе Острожець ограничения вводятся на улицах:

Берегова, Коцюбынського, Набережна, Тыха, Л. Украинкы, Молодижна, Незалежности, Сонячна, Центральна.



26.01.2026г. – 27.01.2026г., с 9 до 17 часов будут действовать графики отключения в селе Половни по адресам:

Захысныкив Украины, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 а, 26, 28, 34, 4, 6, 8

Л. Украинкы 22, 28, 47, 86,

Лисова 16

Половельська,

Захысныкив Украины 23, 5

Л. Украинкы, 18, 24, 26, 29, 29А, 29Б, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 9

Л.Украинкы пров. 14

Мелиоратывна 4

Молодижна 46

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

