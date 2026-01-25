Варто враховувати графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого, які охоплять частину регіону.

Графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого охоплять лише частину регіону, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла у Рівненській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах проводитимуть планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання.

26.01.2026р. – 30.01.2026р., з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в селі Грушвиця Перша за адресами:

Травня 59, 74

Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Гайова 7

Травнева 62А

27.01.2026р. – 28.01.2026р., з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в селі Велика Омеляна на вулицях:

Чеська - 10Б, 10Е, 10є, 12 в, 23, 25 Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л

Квітнева 4

Чеська 10-З, 10Ж, 12 А, 12Б, 12Г, 16б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23а, 23б, 23д, 25, 27б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49, 51

26.01.2026р. - 30.01.026р. з 09:00 до 17:00 години в селі Острожець обмеження вводяться на вулицях:

Берегова, Коцюбинського, Набережна, Тиха, Л. Українки, Молодіжна, Незалежності, Сонячна, Центральна.

26.01.2026р. – 27.01.2026р., з 9 до 17 години будуть діяти графіки вимкнення в селі Половні за адресами:

Захисників України, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22 а, 26, 28, 34, 4, 6, 8

Л. Українки 22, 28, 47, 86,

Лісова 16

Половельська,

Захисників України 23, 5

Л. Українки, 18, 24, 26, 29, 29А, 29Б, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 9

Л.Українки пров. 14

Меліоративна 4

Молодіжна 46

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

