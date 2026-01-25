В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 26 января по 1 февраля.

Украинцам раскрыли подробные графики отключения света в Киевской области на неделю с 26 января по 1 февраля, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Киевские региональные электросети.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК «Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Дмитровской территориальной громады. Так, 26.01.2026 ограничения с 08:30 до 18:00 охватят следующие населенные пункты:

с. Бузова;

с. Гуривщына , улица Благовисна дом. №№ 26А; 57; 63А.

Также 26.01.2026 будут проводить профилактические работы для повышения надежности электроснабжения с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Крывець улицы:

Зарична – дом. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 16

Кооператывна – дом. 1–76 (согласно перечню)

Садова – дом. 1, 11, 34, 68, 70, 74, 85, 87, 89

Стадионна – дом. 1–16, 73

Шевченка - дом. 1–52 (согласно перечню)

Село Ставыще:

вул. Кооператывна — буд. 34, 47

27.01.2026 с 08:30 до 18:00 в пределах Дмитровской сельской территориальной общины будут действовать ограничения в населенных пунктах:

село Бузова, улицы:

Каштанова, 13;

Семыренко, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;

Соловьина, К.Н.:5124;

Центральна, 100; 102; 104; 106; 108; 110; 118; 124; 128; 130; 130А; 134; 134А; 134Б; 134В; 13-Б; 15В; 15П; 19А; 21/1; 40; 42; 44; 46; 46А; 48; 50; 5042; 52; 54; 56; 56-Б; 58; 60; 62А; 62Д; 64; 66; 68; 70; 72А; 74; 75; 76; 78; 78А; 82; 86; 88; 90; 92; 94; 95/А; 96; 98.

27.01.2026 с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) в пределах Дмитровской сельской территориальной громады вводятся обесточивание в:



Село Любымивка с 08:00 до 20:00 улицы:

Мыру, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 62; 8; 9;

Розвидныкив, 1; 11; 13; 14; 15; 18; 2; 20; 4; 5; 7; 9;

Селянська, 1

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Київобленерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

