З метою підвищення надійності електропостачання вводяться графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Дмитрівської територіальної громади. Так, 26.01.2026 обмеження з 08:30 до 18:00 охоплять такі населені пункти:

с. Бузова;

с. Гурівщина, вулиця Благовісна буд. №№ 26А; 57; 63А.

Також 26.01.2026 проводитимуть профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання з 8 до 17 години в наступних населених пунктах:

с. Кривець вулиці:

Зарічна — буд. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 16

Кооперативна — буд. 1–76 (згідно переліку)

Садова — буд. 1, 11, 34, 68, 70, 74, 85, 87, 89

Стадіонна — буд. 1–16, 73

Шевченка — буд. 1–52 (згідно переліку)

с-ще Ставище:

вул. Кооперативна — буд. 34, 47

27.01.2026 з 08:30 до 18:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади діютимуть обмеження в населених пунктах:

село Бузова, вулиці:

Каштанова, 13;

Семиренка, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;

Солов’їна, К.Н.:5124;

Центральна, 100; 102; 104; 106; 108; 110; 118; 124; 128; 130; 130А; 134; 134А; 134Б; 134В; 13-Б; 15В; 15П; 19А; 21/1; 40; 42; 44; 46; 46А; 48; 50; 5042; 52; 54; 56; 56-Б; 58; 60; 62А; 62Д; 64; 66; 68; 70; 72А; 74; 75; 76; 78; 78А; 82; 86; 88; 90; 92; 94; 95/А; 96; 98.

27.01.2026 з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль) в межах Дмитpівської сільської територіальної громади вводяться знеструмлення в:



Село Любимівка з 08:00 до 20:00 вулиці:

Миру, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 62; 8; 9;

Розвідників, 1; 11; 13; 14; 15; 18; 2; 20; 4; 5; 7; 9;

Селянська, 1.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

