Украинцам подготовили подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 28 января.

Появился подробный график отключения света в Ровенской области на 28 января, его вводят из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Ровнооблэнерго.

Специалисты Ровнооблэнерго подготовили детальный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 28 января. С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий на сетях будут проводиться плановые ремонтные работы, через которые будет временно прекращаться подача электроэнергии.

С 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в населенном пункте Клевань по следующим адресам:

Вербова 1

Грыбна 7

Надии 22, 26

Незалежности, 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 16, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9.

Пересопныцька 2, 8

Тополева 2, 6

Яблунева 1, 2, 3, 5, 8

28.01.2026 года с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в селе Велыка Омеляна на следующих улицах:

Чеська – 10Б, 10Е, 10е, 12в, 23, 25Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л

Квитнева 4

Чеська 10-З, 10Ж, 12А, 12Б, 12Г, 16Б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23А, 23Б, 23Д, 25, 27Б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49

Кроме этого, с 09:00 до 17:00 обесточивание коснутся села Грушвыця Перша в домах, находящихся на улицах:

Травня 59, 74

Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Гайова 7

Травнева 62А

В селе Сошныкы с 9 до 17 часов также будут отключения по ряду адресов:

Ивана Федорова 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74

Соборна 26, 27, 29, 38, 49

Сошницька

Янтарна 7

С 9 до 16 часов будут действовать дополнительные отключения в населенном пункте Мутвыця на улицах:

Леси Украинки 2А

Молодижна 15, 1a, 2, 24, 3, 6, 7, 9

Мутвыцька

Центральна 1, 10, 108, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22.

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

