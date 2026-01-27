Появился подробный график отключения света в Ровенской области на 28 января, его вводят из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Ровнооблэнерго.
Специалисты Ровнооблэнерго подготовили детальный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 28 января. С целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий на сетях будут проводиться плановые ремонтные работы, через которые будет временно прекращаться подача электроэнергии.
С 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в населенном пункте Клевань по следующим адресам:
- Вербова 1
- Грыбна 7
- Надии 22, 26
- Незалежности, 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 16, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9.
- Пересопныцька 2, 8
- Тополева 2, 6
- Яблунева 1, 2, 3, 5, 8
28.01.2026 года с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия в селе Велыка Омеляна на следующих улицах:
- Чеська – 10Б, 10Е, 10е, 12в, 23, 25Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л
- Квитнева 4
- Чеська 10-З, 10Ж, 12А, 12Б, 12Г, 16Б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23А, 23Б, 23Д, 25, 27Б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49
Кроме этого, с 09:00 до 17:00 обесточивание коснутся села Грушвыця Перша в домах, находящихся на улицах:
- Травня 59, 74
- Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8
- Гайова 7
- Травнева 62А
В селе Сошныкы с 9 до 17 часов также будут отключения по ряду адресов:
- Ивана Федорова 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74
- Соборна 26, 27, 29, 38, 49
- Сошницька
- Янтарна 7
С 9 до 16 часов будут действовать дополнительные отключения в населенном пункте Мутвыця на улицах:
- Леси Украинки 2А
- Молодижна 15, 1a, 2, 24, 3, 6, 7, 9
- Мутвыцька
- Центральна 1, 10, 108, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22.
«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: жителям поступят обновленные суммы в платежках.
Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Ровенской области: отдельные рейсы отменяют, что следует знать пассажирам.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.