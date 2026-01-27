З'явився детальний графік відключення світла в Рівненській області на 28 січня, його вводять через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».
Фахівці «Рівнеобленерго» підготували детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 28 січня. З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій на мережах проводитимуться планові ремонтні роботи, через які тимчасово припинятиметься подача електроенергії.
З 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в населеному пункті Клевань за такими адресами:
- Вербова 1
- Грибна 7
- Надії 22, 26
- Незалежності, 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 16, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9.
- Пересопницька 2, 8
- Тополева 2, 6
- Яблунева 1, 2, 3, 5, 8
28.01.2026 року з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в селі Велика Омеляна на таких вулицях:
- Чеська - 10Б, 10Е, 10є, 12 в, 23, 25 Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л
- Квітнева 4
- Чеська 10-З, 10Ж, 12 А, 12Б, 12Г, 16б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23а, 23б, 23д, 25, 27б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49, 51
Крім цього, з 09:00 до 17:00 знеструмлення торкнуться села Грушвиця Перша в будинках, що знаходяться на вулицях:
- Травня 59, 74
- Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8
- Гайова 7
- Травнева 62А
В селі Сошники з 9 до 17 години також будуть вимкнення за низкою адрес:
- Івана Федорова 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74
- Соборна 26, 27, 29, 38, 49
- Сошницька
- Янтарна 7
З 9 до 16 години будуть діяти додаткові вимкнення в населеному пункті Мутвиця на вулицях:
- Лесі Українки 2 А
- Молодіжна 15, 1a, 2, 24, 3, 6, 7, 9
- Мутвицька
- Центральна 1, 10, 108, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22.
«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.
