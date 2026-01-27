З'явився детальний графік відключення світла в Рівненській області на 28 січня, його вводять через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» підготували детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 28 січня. З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій на мережах проводитимуться планові ремонтні роботи, через які тимчасово припинятиметься подача електроенергії.

З 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в населеному пункті Клевань за такими адресами:

  • Вербова 1
  • Грибна 7
  • Надії 22, 26
  • Незалежності, 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 16, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9.
  • Пересопницька 2, 8
  • Тополева 2, 6
  • Яблунева 1, 2, 3, 5, 8

28.01.2026 року з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в селі Велика Омеляна на таких вулицях:

  • Чеська - 10Б, 10Е, 10є, 12 в, 23, 25 Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л
  • Квітнева 4
  • Чеська 10-З, 10Ж, 12 А, 12Б, 12Г, 16б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23а, 23б, 23д, 25, 27б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49, 51

Крім цього, з 09:00 до 17:00 знеструмлення торкнуться села Грушвиця Перша в будинках, що знаходяться на вулицях:

  • Травня 59, 74
  • Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8
  • Гайова 7
  • Травнева 62А

В селі Сошники з 9 до 17 години також будуть вимкнення за низкою адрес:

  • Івана Федорова 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74
  • Соборна 26, 27, 29, 38, 49
  • Сошницька
  • Янтарна 7

З 9 до 16 години будуть діяти додаткові вимкнення в населеному пункті Мутвиця на вулицях:

  • Лесі Українки 2 А
  • Молодіжна 15, 1a, 2, 24, 3, 6, 7, 9
  • Мутвицька
  • Центральна 1, 10, 108, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22.

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

