Українцям підготували детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 28 січня.

З'явився детальний графік відключення світла в Рівненській області на 28 січня, його вводять через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» підготували детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 28 січня. З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій на мережах проводитимуться планові ремонтні роботи, через які тимчасово припинятиметься подача електроенергії.

З 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в населеному пункті Клевань за такими адресами:

Вербова 1

Грибна 7

Надії 22, 26

Незалежності, 11, 11А, 13А, 14, 15, 17, 16, 17А, 18а, 20, 20Б, 20В, 20г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6в, 7, 8, 8А, 9.

Пересопницька 2, 8

Тополева 2, 6

Яблунева 1, 2, 3, 5, 8

28.01.2026 року з 09:00 до 17:00 буде відсутнє електроенергія в селі Велика Омеляна на таких вулицях:

Чеська - 10Б, 10Е, 10є, 12 в, 23, 25 Д, 25Г, 34, 47, 8К, 8Л

Квітнева 4

Чеська 10-З, 10Ж, 12 А, 12Б, 12Г, 16б, 19, 22А, 23К, 23Л, 23а, 23б, 23д, 25, 27б, 27Д, 27Е, 35, 43 А, 49, 51

Крім цього, з 09:00 до 17:00 знеструмлення торкнуться села Грушвиця Перша в будинках, що знаходяться на вулицях:

Травня 59, 74

Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Гайова 7

Травнева 62А

В селі Сошники з 9 до 17 години також будуть вимкнення за низкою адрес:

Івана Федорова 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74

Соборна 26, 27, 29, 38, 49

Сошницька

Янтарна 7

З 9 до 16 години будуть діяти додаткові вимкнення в населеному пункті Мутвиця на вулицях:

Лесі Українки 2 А

Молодіжна 15, 1a, 2, 24, 3, 6, 7, 9

Мутвицька

Центральна 1, 10, 108, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22.

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: жителям надійдуть оновлені суми в платіжках.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху поїздів у Рівненській області: окремі рейси скасовують, що варто знати пасажирам.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.