Работа для пенсионеров в Запорожье остается актуальной и доступной для всех желающих продолжать активную жизнь.

Работа для пенсионеров в Запорожье включает несколько направлений, предлагаемых местными компаниями, сообщает Politeka.

Поиск возможностей облегчает платформы work.ua, где регулярно появляются новые объявления.

К примеру, сеть АЗС OKKO приглашает на позицию продавца-кассира с оплатой 22 000 грн в месяц. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, своевременную зарплату, отпуск 24 дня в год и больничные. Дополнительно компания обеспечивает бесплатное медицинское страхование, включая лабораторные исследования, амбулаторное лечение и плановые осмотры.

Еще одна вакансия – менеджер сервисного центра бытовой техники от компании Молько. Зарплата составляет 20000–26000 грн. Основные обязанности включают в себя прием, доставку и выдачу техники, а также ведение операций в программе 1С. График работы: пять дней в неделю с 9:00 до 17:00 плюс очередная суббота с 9:00 до 15:00. Работникам предоставляется оборудованное рабочее место, обучение и поддержка коллектива.

Для мастеров шитья ООО «МИК» предлагает работу портных в экспериментальном цехе с оплатой 35 000–40 000 грн. Задания включают пошив спецодежды, военной формы, белья и костюмов по готовым моделям. Профессионализм, внимательность к деталям и желание учиться – обязательные требования. Собеседование проводят по адресу: ул. Северное шоссе, 69

Таким образом, пенсионеры в Запорожье могут выбирать среди вакансий с разным уровнем ответственности и графиком, что позволяет совмещать работу с личной жизнью.

