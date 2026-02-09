В 2026 году размеры доплат для пенсионеров в Кировоградской области и условия получения поддержки остаются привязаны к прожиточному минимуму, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

С 1 января 2026 года действует обновленный размер доплаты для пенсионеров в Кировоградской области за сверхурочный трудовой стаж. Она рассчитывается как 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год работы сверх установленной нормы. С учетом прожиточного минимума 2595 грн сумма доплаты составляет 25,95 грн за год.

Такая доплата предусмотрена женщинам со стажем более 30 лет и мужчинам – более 35 лет. Начисление производится автоматически. Если пенсионер продолжает работать, перерасчет производят после ухода на пенсию или в случае изменения прожиточного минимума.

Отдельные социальные гарантии в 2026 году предусмотрены для граждан, имеющих статус ветерана труда. Для получения нужно:

женщинам иметь не менее 35 лет стажа;

мужчинам – не менее 40 лет;

достичь пенсионного возраста и получать пенсию.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить удостоверение ветерана труда через органы соцзащиты.

Статус ветерана труда открывает доступ к ряду социальных льгот и гарантий. В частности, он предусматривает освобождение от уплаты земельного налога, возможность бесплатного зубного протезирования, расширенный доступ к медицинским услугам, а также первоочередное направление на санаторно-курортное лечение. Отдельно предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах области.

Кроме того, ветераны труда имеют право на первоочередной ремонт жилья, обеспечение твердым топливом в установленном порядке и дополнительный неоплачиваемый отпуск. В то же время на практике реализация отдельных льгот может быть ограничена из-за возможностей местного финансирования. Несмотря на это, в 2026 году минимальная доплата за пять лет сверхурочного страхового стажа составляет не менее 129,75 грн.

