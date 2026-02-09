Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області передбачені для частини українців поважного віку.

У 2026 році розміри доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області та умови отримання підтримки залишаються прив’язаними до прожиткового мінімуму, пише Politeka.net.

Про це розповіли у ПФУ.

З 1 січня 2026 року діє оновлений розмір доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області за понаднормовий трудовий стаж. Вона розраховується як 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад установлену норму. З урахуванням прожиткового мінімуму 2 595 грн сума доплати становить 25,95 грн за рік.

Така доплата передбачена жінкам зі стажем понад 30 років і чоловікам — понад 35 років. Нарахування здійснюється автоматично. Якщо пенсіонер продовжує працювати, перерахунок проводять після виходу на пенсію або у разі зміни прожиткового мінімуму.

Окремі соціальні гарантії у 2026 році передбачені для громадян, які мають статус ветерана праці. Для отримання потрібно:

жінкам мати не менше 35 років стажу;

чоловікам — не менше 40 років;

досягти пенсійного віку та отримувати пенсію.

Щоб скористатися пільгами, необхідно оформити посвідчення ветерана праці через органи соцзахисту.

Статус ветерана праці відкриває доступ до низки соціальних пільг і гарантій. Зокрема, він передбачає звільнення від сплати земельного податку, можливість безплатного зубного протезування, розширений доступ до медичних послуг, а також першочергове направлення на санаторно-курортне лікування. Окремо передбачено безплатний проїзд у громадському транспорті в межах області.

Крім цього, ветерани праці мають право на першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом у встановленому порядку та додаткову неоплачувану відпустку. Водночас на практиці реалізація окремих пільг може бути обмеженою через можливості місцевого фінансування. Попри це, у 2026 році мінімальна доплата за п’ять років понаднормового страхового стажу становить щонайменше 129,75 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області: що змінилося для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди звертатися за допомогою.