Доплаты для пенсионеров в Киевской области в 2026 году предусмотрены для определенных категорий, и сумма выплат выросла вместе с прожиточным минимумом.

Доплаты в Киевской области в 2026 году продолжают предоставлять неработающим пенсионерам, сообщает Politeka.

Как говорится в статье 29 закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», доплаты в Киевской области предоставляются для пенсионеров, постоянно проживающих в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Сумма ежемесячной надбавки к пенсии составляет 2595 гривен и напрямую зависит от прожиточного минимума, который вырос с 2391 гривны до 2595 гривен.

Право на такую ​​выплату имеют граждане, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, а также официально признанные пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

В то же время доплаты для пенсионеров в Киевской области не начисляются тем, кто после аварии выезжал из загрязненных зон и позже вернулся.

Также не получат надбавок переехавшие или оформившие регистрацию на этих территориях уже после катастрофы.

Если человек покидает территорию отселения или трудоустраивается вне зоны, выплату прекращают автоматически, а контроль осуществляют через государственные реестры.

По данным Кабинета Министров, в настоящее время проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч граждан пенсионного возраста.

Следует отметить, что оформление выплат происходит автоматически для тех, кто отвечает условиям, и украинцам не нужно дополнительно обращаться в органы соцзащиты.

Однако те, кто сомневается в своем статусе или включении в реестры, могут получить консультацию в соответствующих отделах соцзащиты по месту жительства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.