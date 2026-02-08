Доплати для пенсіонерів у Київській області у 2026 році передбачені для певних категорій, і сума виплат зросла разом із прожитковим мінімумом.

Доплати у Київській області у 2026 році продовжують надавати для непрацюючих пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», доплати у Київській області надаються для пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Сума щомісячної надбавки до пенсії становить 2 595 гривень і прямо залежить від прожиткового мінімуму, який зріс із 2 391 гривні до 2 595 гривень.

Право на таку виплату мають громадяни, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, а також ті, хто офіційно визнаний постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас, доплати для пенсіонерів у Київській області не нараховуються тим, хто після аварії виїжджав із забруднених зон і пізніше повернувся.

Також не отримають надбавок особи, які переїхали або оформили реєстрацію на цих територіях уже після катастрофи.

Якщо людина залишає територію відселення або працевлаштовується поза межами зони, виплату припиняють автоматично, а контроль здійснюють через державні реєстри.

За даними Кабінету Міністрів, наразі проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч громадян пенсійного віку.

Варто зазначити, що оформлення виплат відбувається автоматично для тих, хто відповідає умовам, і українцям не потрібно додатково звертатися до органів соцзахисту.

Однак ті, хто має сумніви щодо свого статусу або включення до реєстрів, можуть отримати консультацію у відповідних відділах соцзахисту за місцем проживання.

