Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году предусмотрены для отдельных категорий и выросли вместе с прожиточным минимумом.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году будут получать неработающие граждане, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, сообщает Politeka.

Как говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", размер ежемесячной доплаты для пенсионеров в Полтавской области составляет 2595 гривен.

Он напрямую зависит от прожиточного минимума, который вырос с 2391 гривны до 2595 гривен. Право на такую ​​выплату имеют граждане, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года.

А также – те, кто официально признан пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Доплаты для пенсионеров в Полтавской области не начисляют тем, кто после аварии выезжал из загрязненных зон и вернулся.

Также теряют выплаты переехавшие или зарегистрировавшиеся на этих территориях уже после катастрофы. Если человек покидает территорию отселения или официально трудоустраивается вне зоны, выплату прекращают автоматически, а контроль осуществляется через государственные реестры.

По данным Кабинета Министров, в настоящее время проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч человек пенсионного возраста. Дополнительные расходы бюджета на повышение выплат в 2026 году составляют около 300 млн гривен.

Государство подчеркивает, что эти выплаты фиксированы и начисляются в дополнение к основной пенсии, что позволяет обеспечить минимальный уровень финансовой стабильности для пострадавших.

