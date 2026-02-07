Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році передбачені для окремих категорій і зросли разом із прожитковим мінімумом.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році отримуватимуть непрацюючі громадяни, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, повідомляє Politeka.

Як йдеться у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік», розмір щомісячної доплати для пенсіонерів у Полтавській області становить 2 595 гривень.

Він напряму залежить від прожиткового мінімуму, який зріс із 2 391 гривні до 2 595 гривень. Право на таку виплату мають громадяни, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

А також - ті, хто офіційно визнаний постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Доплати для пенсіонерів у Полтавській області не нараховують тим, хто після аварії виїжджав із забруднених зон і згодом повернувся.

Також втрачають виплати особи, які переїхали або зареєструвалися на цих територіях уже після катастрофи. Якщо людина залишає територію відселення або офіційно працевлаштовується поза межами зони, виплату припиняють автоматично, а контроль здійснюється через державні реєстри.

За даними Кабінету Міністрів, наразі проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч людей пенсійного віку. Додаткові витрати бюджету на підвищення виплат у 2026 році становлять майже 300 млн гривень.

Держава підкреслює, що ці виплати є фіксованими та нараховуються на додаток до основної пенсії, що дозволяє забезпечити мінімальний рівень фінансової стабільності для постраждалих.

