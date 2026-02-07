Новая система оплаты за проезд в Виннице вводит цветные QR-коды для быстрой и удобной оплаты общественного транспорта города.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предусматривает введение новых QR-кодов для клиентов ПриватБанка и monobank, сообщает Politeka.

В Винницкой транспортной компании уточнили, что рассчитаться за билет можно любой банковской картой, а новые наклейки постепенно появляются по всему общественному транспорту.

QR-коды ПриватБанка имеют желтый цвет, а monobank – розовый, что помогает пассажирам быстро выбирать нужный вариант расчета.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предусматривает, что пользователи ПриватБанка могут сканировать QR-код через приложение «Приват24», выбирать количество билетов и карту, после чего электронный билет будет храниться в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

Пассажиры, предпочитающие монобанк, тоже сканируют QR, подтверждают, и билет сразу открывается в браузере со всеми данными и QR-кодом для проверки.

Кроме того, оплата через камеру смартфона позволяет использовать Google Pay или Apple Pay на любой платформе.

В рамках новой системы оплаты за проезд в Виннице компания напоминает, что электронный билет действителен в течение 60 минут, а в документе указан бортовой номер транспорта.

Если страница билета случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера. Пассажиры получают возможность контролировать статус билета через приложение monobank, при этом необходимо разрешить доступ к геолокации для корректной проверки.

Таким образом, нововведения делают поездки более удобными и современными, уменьшая время на покупку билетов и позволяя выбирать оптимальный способ расчета.

