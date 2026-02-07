Нова система оплати за проїзд у Вінниці запроваджує кольорові QR-коди для швидкої та зручної оплати в громадському транспорті міста.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає впровадження нових QR-кодів для клієнтів ПриватБанку та monobank, повідомляє Politeka.

У Вінницькій транспортній компанії уточнили, що розрахуватися за квиток можна будь-якою банківською карткою, а нові наліпки поступово зʼявляються у всьому громадському транспорті.

QR-коди ПриватБанку мають жовтий колір, а monobank — рожевий, що допомагає пасажирам швидко обирати потрібний варіант розрахунку.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає, що користувачі ПриватБанку можуть сканувати QR-код через застосунок «Приват24», обирати кількість квитків та карту, після чого електронний квиток зберігатиметься у розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт».

Пасажири, які віддають перевагу монобанку, теж сканують QR, підтверджують, і квиток одразу відкривається у браузері з усіма даними та QR-кодом для перевірки.

Крім того, оплата через камеру смартфона дозволяє використовувати Google Pay або Apple Pay на будь-якій платформі.

У рамках нової системи оплати за проїзд у Вінниці компанія нагадує, що електронний квиток дійсний протягом 60 хвилин, а в документі зазначено бортовий номер транспорту.

Якщо сторінка квитка випадково закрилась, її можна відновити через історію браузера. Пасажири отримують змогу контролювати статус квитка через застосунок monobank, при цьому необхідно дозволити доступ до геолокації для коректної перевірки.

Таким чином, нововведення роблять поїздки більш зручними та сучасними, зменшуючи час на купівлю квитків та дозволяючи обирати оптимальний спосіб розрахунку.

