Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Киевской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области в 2026 году предоставляется по обновленным условиям, передает Politeka.

Пенсионный фонд Украины пояснил , что финансовая поддержка назначена внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и фактически проживающим в регионе. Выплаты производятся на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении требований программы.

Главным критерием получения помощи является средний доход семьи за последние три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало года базовая сумма составляет 2595 гривен, а максимальная - 10380 гривен на одного члена семьи.

Некоторые категории переселенцев получают денежные средства без учета дохода. Это пенсионеры с низкими доходами, люди с инвалидностью первой и второй группы, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Также следует отметить, что оформление происходит через управление социальной защиты населения. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Киевской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это помогает семьям сохранять стабильность бюджета и быстрее адаптироваться в новых условиях.

Регулярные выплаты позволяют переселенцам планировать месячные расходы и избегать финансовых затруднений в повседневной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.