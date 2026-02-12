Повышение доплаты для пенсионеров в Одесской области и других регионах Украины коснулось части украинцев.

Рост минимальной пенсии автоматически привел к перерасчету доплат для пенсионеров в Одесской области и других регионах Украины, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Повышение надбавки за сверхурочный страховой стаж коснулось пенсионеров, у которых продолжительность опыта превышает установленную законом норму.

Увеличение доплаты для пенсионеров в Одесской области касается как женщин со стажем более 30 лет, а также мужчин старше 35 лет, в том числе лиц со льготным.

За каждый год работы сверх норматива пенсионеру прибавляется 1% от минимальной пенсии, что составляет 25, 95 гривны. На практике это означает, что в 2026 году:

женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 грн. надбавки вместо 236,10 грн. в прошлом году;

а мужчина с таким же опытом – 128,75 гривны вместо 118,05 гривны

Таким образом, ежемесячная надбавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Нужно ли отдельно обращаться за доплатой?

Подавать заявление для начисления доплаты за сверхурочный страховой стаж не требуется. Пересчет производится автоматически. Если фактический опыт существенно превышает установленную норму, размер прибавки увеличивается в соответствии с количеством дополнительно отработанных лет.

После прекращения трудовой деятельности порядок начислений изменяется. Пенсионный фонд Украины производит новый перерасчет пенсии с учетом действующего прожиточного минимума. В результате размер доплаты за стаж может возрасти, а обновленная сумма выплат начинает действовать с месяца, наступающего после увольнения с работы.

