Підвищення доплати для пенсіонерів в Одеській області та інших регіонах України торкнулося частини українців.

Зростання мінімальної пенсії автоматично призвело до перерахунку доплат для пенсіонерів в Одеській області та інших регіонах України, пише Politeka.net.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Підвищення надбавки за понаднормовий страховий стаж торкнулося пенсіонерів, у яких тривалість досвіду перевищує встановлену законом норму.

Збільшення доплати для пенсіонерів в Одеській області стосується як жінок зі стажем понад 30 років, а також чоловіків, які мають понад 35 років, у тому числі осіб із пільговим.

За кожен рік роботи понад норматив пенсіонеру додається 1% від мінімальної пенсії, що становить 25, 95 гривні. На практиці це означає, що у 2026 році:

жінка зі страховим стажем 40 років отримує 259,50 грн доплати замість 236,10 гривні торік;

а чоловік із таким самим досвідом – 128,75 гривні замість 118,05 гривні

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривень для чоловіків.

Чи потрібно окремо звертатися за доплатою?

Подавати заяву для нарахування доплати за понаднормовий страховий стаж не потрібно. Перерахунок здійснюється автоматично. Якщо фактичний досвід суттєво перевищує встановлену норму, розмір надбавки збільшується відповідно до кількості додатково відпрацьованих років.

Після припинення трудової діяльності порядок нарахувань змінюється. Пенсійний фонд України проводить новий перерахунок пенсії з урахуванням чинного прожиткового мінімуму. У результаті розмір доплати за стаж може зрости, а оновлена сума виплат починає діяти з місяця, що настає після звільнення з роботи.

