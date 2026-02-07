В Киевской области происходит перерасчет и доплаты для пенсионеров растут в связи с изменением минимальной пенсии.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области автоматически перечисляются за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как проинформировал Пенсионный фонд Украины, с 1 января 2026 размер минимальной пенсии в Украине был увеличен, что стало основой для корректировки доплат для пенсионеров в Киевской области.

Это касается граждан, имеющих страховой стаж сверх установленной законом нормы. Женщины с более чем 30-летним стажем и мужчины со стажем более 35 лет получают большие надбавки, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.

За каждый год работы сверх норматива насчитывается 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны. На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает надбавку в размере 259,50 грн вместо 236,10 грн в 2025 году.

А мужчина с таким же стажем – 128,75 гривны вместо 118,05 гривны. То есть ежемесячная надбавка выросла на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Важно, что доплаты пенсионерам в Киевской области начисляются автоматически без необходимости подачи заявления.

Пенсионный фонд Украины самостоятельно производит перерасчет по актуальному страховому стажу и минимальной пенсии.

После прекращения трудовой деятельности расчет выплат также производится автоматически, учитывая актуальный прожиточный минимум.

Новый размер надбавки применяется с месяца, наступающего после увольнения с работы, поэтому граждане не должны беспокоиться о бюрократических формальностях.

Кроме того, в 2026 году произошло обновление базовых социальных стандартов и запланирована ежегодная индексация пенсий, частично компенсирующая влияние инфляции и роста потребительских цен.

