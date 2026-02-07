Доплаты для пенсионеров в Киевской области автоматически перечисляются за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.
Как проинформировал Пенсионный фонд Украины, с 1 января 2026 размер минимальной пенсии в Украине был увеличен, что стало основой для корректировки доплат для пенсионеров в Киевской области.
Это касается граждан, имеющих страховой стаж сверх установленной законом нормы. Женщины с более чем 30-летним стажем и мужчины со стажем более 35 лет получают большие надбавки, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.
За каждый год работы сверх норматива насчитывается 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны. На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает надбавку в размере 259,50 грн вместо 236,10 грн в 2025 году.
А мужчина с таким же стажем – 128,75 гривны вместо 118,05 гривны. То есть ежемесячная надбавка выросла на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.
Важно, что доплаты пенсионерам в Киевской области начисляются автоматически без необходимости подачи заявления.
Пенсионный фонд Украины самостоятельно производит перерасчет по актуальному страховому стажу и минимальной пенсии.
После прекращения трудовой деятельности расчет выплат также производится автоматически, учитывая актуальный прожиточный минимум.
Новый размер надбавки применяется с месяца, наступающего после увольнения с работы, поэтому граждане не должны беспокоиться о бюрократических формальностях.
Кроме того, в 2026 году произошло обновление базовых социальных стандартов и запланирована ежегодная индексация пенсий, частично компенсирующая влияние инфляции и роста потребительских цен.
