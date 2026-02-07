У Київській області відбувається перерахунок, і доплати для пенсіонерів зростають у зв’язку зі зміною мінімальної пенсії.

Доплати для пенсіонерів у Київській області автоматично перераховують за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як проінформував Пенсійний фонд України, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної пенсії в Україні було збільшено, що стало основою для коригування доплат для пенсіонерів у Київській області.

Це стосується громадян, які мають страховий стаж понад встановлену законом норму. Жінки з понад 30-річним стажем та чоловіки зі стажем понад 35 років отримують більші надбавки, включно з особами, що мають пільговий стаж за Списком №1.

За кожен рік роботи понад норматив нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні. На практиці це означає, що жінка зі страховим стажем 40 років отримує надбавку у розмірі 259,50 гривні замість 236,10 гривні у 2025 році.

А чоловік з таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні. Тобто щомісячна надбавка зросла на 23,40 гривні для жінок та на 10,70 гривні для чоловіків.

Важливо, що доплати для пенсіонерів у Київській області нараховуються автоматично без необхідності подання заяви.

Пенсійний фонд України самостійно проводить перерахунок за актуальним страховим стажем та мінімальною пенсією.

Після припинення трудової діяльності розрахунок виплат також здійснюється автоматично, враховуючи актуальний прожитковий мінімум.

Новий розмір надбавки застосовується з місяця, що настає після звільнення з роботи, тому громадяни не повинні хвилюватися про бюрократичні формальності.

Крім того, у 2026 році відбулося оновлення базових соціальних стандартів і запланована щорічна індексація пенсій, яка частково компенсує вплив інфляції та зростання споживчих цін.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.