Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света на неделю с 9 по 15 февраля в Волынской области.

Графики отключения света в Волынской области на неделю с 9 по 15 февраля вводятся из-за работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом Рожищенский городской совет предупредили в Волынеблэнерго.

На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 9 по 15 февраля в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.

с 09.02.2026 по 13.02.2026, с 10:00 до 16:00:

Богушивська Марянивка – ул. Прылисна

Крыживка – ул. Берегова, Незалежности, Шкильна, Вышнева

Лынивка – ул. Гайова, Гранычна

Малынивка – ул. Центральна, Садова

Переспа

с 09.02.2026 по 10.02.2026, с 10:00 до 16:00:

г. Рожище – ул. Степана Бандеры, Калнышевского, Пилиппа Орлыка, Багряного, Мицкевича

с 09.02.2026 по 13.02.2026, с 10:00 до 16:00:

Трылисци – ул. Котельныкова, Молодижна, Промыслова, Славна, Степова

10 февраля 2026 года, с 10:00 до 16:00:

с. Дубыще – ул. Молодижна, Зелена, Набережна

с 10 по 11 февраля 2026 года, с 10:00 до 16:00:

г. Рожыще – ул. Ивана Франко

г. Рожыще – ул. Кондратюка, Презыдента Грушевського, Сичовых Стрильцив

с 10 по 13 февраля 2026 года, с 10:00 до 16:00:

г. Рожыще – ул. Мазепы

Жители общины призывают отнестись к временным обесточениям с пониманием, ведь эти работы направлены на улучшение надежности электроснабжения и безопасную эксплуатацию сетей.

Актуальная информация о времени начала и завершения перерывов в электроснабжении в режиме реального времени обновляется каждые 30 минут на официальном вебсайте Волиньобленерго в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».

