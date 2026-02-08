Графики отключения света в Волынской области на неделю с 9 по 15 февраля вводятся из-за работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.
Об этом Рожищенский городской совет предупредили в Волынеблэнерго.
На территории Рожищенской общины запланированы плановые графики отключения света на неделю с 9 по 15 февраля в Волынской области, связанные с проведением технических работ по обеспечению стабильной и безопасной работы электросетей.
с 09.02.2026 по 13.02.2026, с 10:00 до 16:00:
- Богушивська Марянивка – ул. Прылисна
- Крыживка – ул. Берегова, Незалежности, Шкильна, Вышнева
- Лынивка – ул. Гайова, Гранычна
- Малынивка – ул. Центральна, Садова
- Переспа
с 09.02.2026 по 10.02.2026, с 10:00 до 16:00:
- г. Рожище – ул. Степана Бандеры, Калнышевского, Пилиппа Орлыка, Багряного, Мицкевича
с 09.02.2026 по 13.02.2026, с 10:00 до 16:00:
- Трылисци – ул. Котельныкова, Молодижна, Промыслова, Славна, Степова
10 февраля 2026 года, с 10:00 до 16:00:
- с. Дубыще – ул. Молодижна, Зелена, Набережна
с 10 по 11 февраля 2026 года, с 10:00 до 16:00:
- г. Рожыще – ул. Ивана Франко
- г. Рожыще – ул. Кондратюка, Презыдента Грушевського, Сичовых Стрильцив
с 10 по 13 февраля 2026 года, с 10:00 до 16:00:
- г. Рожыще – ул. Мазепы
Жители общины призывают отнестись к временным обесточениям с пониманием, ведь эти работы направлены на улучшение надежности электроснабжения и безопасную эксплуатацию сетей.
Актуальная информация о времени начала и завершения перерывов в электроснабжении в режиме реального времени обновляется каждые 30 минут на официальном вебсайте Волиньобленерго в разделе «Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация».
