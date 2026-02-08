Варто заздалегідь подбати про заряджання приладів під час графіку відключення світла на тиждень з 9 по 15 лютого у Волинській області.

Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 9 по 15 лютого вводяться через роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».

На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 9 по 15 лютого у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.

з 09.02.2026 по 13.02.2026, з 10:00 до 16:00:

Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна

Крижівка – вул. Берегова, Незалежності, Шкільна, Вишнева

Линівка – вул. Гайова, Гранична

Малинівка – вул. Центральна, Садова

Переспа

з 09.02.2026 по 10.02.2026, з 10:00 до 16:00:

м. Рожище – вул. Степана Бандери, Калнишевського, Пилипа Орлика, Багряного, Міцкевича

з 09.02.2026 по 13.02.2026, з 10:00 до 16:00:

Трилісці – вул. Котельникова, Молодіжна, Промислова, Славна, Степова

10 лютого 2026 року, з 10:00 до 16:00:

с. Дубище – вул. Молодіжна, Зелена, Набережна

з 10 по 11 лютого 2026 року, з 10:00 до 16:00:

м. Рожище – вул. Івана Франка

м. Рожище – вул. Кондратюка, Президента Грушевського, Січових Стрільців

з 10 по 13 лютого 2026 року, з 10:00 до 16:00:

м. Рожище – вул. Мазепи

Мешканців громади закликають поставитися до тимчасових знеструмлень із розумінням, адже ці роботи спрямовані на покращення надійності електропостачання та безпечну експлуатацію мереж.

Актуальна інформація про час початку та завершення перерв в електропостачанні в режимі реального часу оновлюється кожні 30 хвилин на офіційному вебсайті Волиньобленерго у розділі «Перерви в електропостачанні / Актуальна інформація».

