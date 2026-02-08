Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 9 по 15 лютого вводяться через роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.
Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».
На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 9 по 15 лютого у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.
з 09.02.2026 по 13.02.2026, з 10:00 до 16:00:
- Богушівська Мар’янівка – вул. Прилісна
- Крижівка – вул. Берегова, Незалежності, Шкільна, Вишнева
- Линівка – вул. Гайова, Гранична
- Малинівка – вул. Центральна, Садова
- Переспа
з 09.02.2026 по 10.02.2026, з 10:00 до 16:00:
- м. Рожище – вул. Степана Бандери, Калнишевського, Пилипа Орлика, Багряного, Міцкевича
з 09.02.2026 по 13.02.2026, з 10:00 до 16:00:
- Трилісці – вул. Котельникова, Молодіжна, Промислова, Славна, Степова
10 лютого 2026 року, з 10:00 до 16:00:
- с. Дубище – вул. Молодіжна, Зелена, Набережна
з 10 по 11 лютого 2026 року, з 10:00 до 16:00:
- м. Рожище – вул. Івана Франка
- м. Рожище – вул. Кондратюка, Президента Грушевського, Січових Стрільців
з 10 по 13 лютого 2026 року, з 10:00 до 16:00:
- м. Рожище – вул. Мазепи
Мешканців громади закликають поставитися до тимчасових знеструмлень із розумінням, адже ці роботи спрямовані на покращення надійності електропостачання та безпечну експлуатацію мереж.
Актуальна інформація про час початку та завершення перерв в електропостачанні в режимі реального часу оновлюється кожні 30 хвилин на офіційному вебсайті Волиньобленерго у розділі «Перерви в електропостачанні / Актуальна інформація».
