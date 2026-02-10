В Пенсионном фонде объясняют, что доплаты пенсионерам в Одесской области предусмотрены не для всех.

Украинцы преклонных лет могут рассчитывать не только на базовую пенсию, но и на доплаты в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

С 1 января 2026 года действует обновленный механизм начисления доплаты за сверхурочный страховой стаж. Надбавка в Одесской области составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый полный год работы сверх установленной нормы. С учетом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в размере 2595 грн доплата составляет 25,95 грн за один дополнительный год стажа.

В Пенсионном фонде объясняют, что такая надбавка предусмотрена для женщин, имеющих более 30 лет страхового стажа, и для мужчин со стажем более 35 лет. Перерасчет производится автоматически, без подачи заявлений.

Для пенсионеров, которые после назначения пенсии продолжают работать, перерасчет выплат производится после прекращения трудовой деятельности или в случае смены прожиточного минимума.

Отдельные социальные льготы в 2026 году предусмотрены и для лиц со статусом ветерана труда. Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине», право на этот статус имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию, при наличии необходимого стажа: не менее 35 лет для женщин и 40 лет — для мужчин. Для получения льгот необходимо оформить удостоверение ветерана труда через органы социальной защиты.

Статус ветерана труда дает право на ряд льгот. Среди них освобождение от земельного налога, бесплатное зубное протезирование, расширенный доступ к медицинским услугам, первоочередное санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах области.

